Методи Байкушев, поздрави всички студенти по повод 8-ми декември. В поста си той подчертава, че Благоевград е университетски град, дом на два университета.
Публикуваме целия пост без редакторска намеса:
Честит 8 декември, скъпи студенти!
Университетът е място, в което се изгражда светоглед, там се раждат новите идеи, там се учим да питаме, да оспорваме, да можем повече. Там започва Промяната.
Благоевград е университетски град. Дом на два университета, на младостта, на енергията, на идеите.
Чест е да има толкова будни и амбициозни млади хора сред нас.
Скъпи студенти,
Пожелавам Ви да пазите стремежа към знание, към справедливост, към свободна мисъл. Пожелавам Ви смелост да мечтаете и характер да постигате мечтите си.
България има нужда от Вас, от вашите енергия и честност, от Вашата смелост да бъдете различни.
Бъдете здрави, дръзновени и свободни в духа си - така, както са били всички велики българи преди нас.
Честит празник!
