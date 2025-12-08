Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът на Община Благоевград, Методи Байкушев, поздрави всички студенти по повод 8-ми декември. В поста си той подчертава, че Благоевград е университетски град, дом на два университета. 

Публикуваме целия пост без редакторска намеса: 

Честит 8 декември, скъпи студенти!

Университетът е място, в което се изгражда светоглед, там се раждат новите идеи, там се учим да питаме, да оспорваме, да можем повече. Там започва Промяната.

Благоевград е университетски град. Дом на два университета, на младостта, на енергията, на идеите.

Чест е да има толкова будни и амбициозни млади хора сред нас.

Скъпи студенти,

Пожелавам Ви да пазите стремежа към знание, към справедливост, към свободна мисъл. Пожелавам Ви смелост да мечтаете и характер да постигате мечтите си.

България има нужда от Вас, от вашите енергия и честност, от Вашата смелост да бъдете различни.

Бъдете здрави, дръзновени и свободни в духа си - така, както са били всички велики българи преди нас.

Честит празник!