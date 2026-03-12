Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Във връзка с поставени въпроси относно обхвата на текущите ремонти и поддръжката на уличната мрежа в Благоевград кметът Методи Байкушев написа в профила си във FACEBOOK, че за тази дейност общината разполага с определен бюджет.

"Улиците в тежко състояние са безброй и нашето желание е да ремонтираме всички изцяло. Обаче имаме финанси само за малка част. За да решим повече проблеми – трайно или временно, преценявам внимателно колко, кои улици, кога и как да асфалтираме. Правя го заедно с експертите на общината и фирмата изпълнител, които правят предварителен оглед и анализ и предлагат алтернативи. Решенията взимам аз и нося отговорност за тях. Всяко решение взимам и след консултация с "ВиК Благоевград“ относно състоянието на водопровода и канала и техните планове", допълва Байкушев. 

Той уточни, че преценката се базира на множество критерии, сред които са:

- натоварване на улицата;

- дали по нея минава градски транспорт;

- състояние на структурата на пътя - достатъчна ли е само подмяна на износващия слой, или трябва и слой биндер, или трябва да се работи и по трошено-каменната основа, дали отдолу има павета, прекопавания за проводи и прочие;

- състоянието на подземната инфраструктура – водопровод, канал, газ, ток, кабелни мрежи;

- инвестиционните програми на "ВиК Благоевград“ и другите експлоатационни дружества за текущи и основни ремонти и изграждане на нови проводи;

- издадените разрешения за строеж на нови сгради на съответната улица и етапа, на който е строителството;

- честота на авариите на подземната инфраструктура в последните години;

- проектна готовност за цялостно обновяване на улиците;

- обозримост на осигуряване на финансиране за цялостно обновяване;

- стойност за цялостно преасфалтиране спрямо стойност на изкърпване.

"Променихме изцяло философията на извършване на текущите ремонти и преустановихме практиката от предишни мандати да се изкърпват с предимство единичните дупки, а цели улици да се ремонтират по изключение", коментира общинският кмет. 

Методи Байкушев допълва, че сега с предимство се изкърпват по-големи участъци и фрезоваме не само в обхвата на дупките, но и в съседните "намрежени“ участъци.

"Това е грозно, но дава по-добра трайност на текущия ремонт. Така закърпваме сега ул. "Броди“, "Тодор Александров“ и "Менча Кърничева“, които са за цялостна реконструкция на подземната и надземната инфраструктура. Проектирането им е заложено в инвестиционната програма и ще се случи в обозримо бъдеще.

Където е удачно, сменяме целия износващ слой на улицата, а някъде и биндера – както правим това сега на бул. "Джеймс Баучер“, ул. "Митрополит Борис“, части от бул. "14-ти полк“, бул. "Д. Солунски" и ул. "Явор“", обясни той. 

От думите му става ясно, че по този начин са ремонтирани над 17 улици, сред които "Христо Татарчев“, "Братя Миладинови“, "Братя Иванови“, "Мара Бунева“, "Ванюша Валчук“ и други.

"Когато преасфалтираме изцяло улицата, ремонтираме и основите на дъждоприемните и ревизионни шахти. Единични кръпки/дупки правим вече само по изключение. Целта е ясна – с наличните средства да обхванем повече проблемни участъци на 40-50 годишната ни улична мрежа, за да осигурим по-сигурно и безаварийно пътуване и да "избутаме“ нуждата от следващи текущи ремонти по-далеч във времето. При единични кръпки/дупки на една и съща улица се налагат ремонти почти всяка година", казва още кметът на Благоевград Методи Байкушев.