Парк "Македония“ вече е наш, а всички дела са прекратени. Това съобщи кметът на Благоевград Методи Байкушев в профила си във FACEBOOK. В публикацията си той уточнява, че когато е встъпил в длъжност, е заварил три висящи дела на държавата срещу община Благоевград и писмо предупреждение от МРРБ, че ще заведе още едно дело за собствеността върху парк “Македония".

"Паркът днес вече си е наш, а всички дела бяха прекратени“, допълва той.

Както ФОКУС вече съобщи с решение на Министерския съвет Община Благоевград отново придобива собствеността върху парк "Македония“. Имотът е с площ 60 036 кв. м и включва сградите в него.

Теренът ще бъде използван за изграждането на нов градски парк с прилежаща инфраструктура – зелени площи с алеи и паркова мебел, детски площадки, беседки, пространства за културни събития, както и зони за спорт на открито и закрито. Проектът е част от Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021–2027 г.