|Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
"Няколко са знаменателните събития, които водят до това да имаме днес свободна и независима България - като започнем от църковните борби, преминем през цялото просвещение на българския народ, започнем от Паисий, Софроний, преминем през делото на всички наши революционери и наши възрожденци, които изградиха една невиждана, немислима до тогава държава без държавна помощ, а напротив с държавна съпротива. Изградена мрежа от читалища, училища, църкви, които просветиха българския народ духовно и научно и го направиха достатъчно силен, за да иска своята свобода. През 1878 година подписахме Санстефанския мирен договор, но все още бяхме много далеч от истинска, свободна, независима и обединена България. Съединението, което чествахме само преди дни е онази толкова важна стъпка, която прави българския народ още по-силен и дръзновен да поиска повече. Обединението на всички български земи е следващата стъпка, към която нашите предци протегнаха ръце и с Горноджумайското, Илинденско-преображенското въстание показаха, че ние няма да се откажем от тази мечта. Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава като независим, като самостоятелен субект на международното право – такъв, какъвто е и днес, и отваря врати за смелостта и дръзновението през 1912 г. силната българска държава да започне да освобождава и останалите си земи“, каза в част от словото си кметът.
Цветя бяха положени и от Андрей Новаков, представител на Европейския парламент, Христо Ангелов, заместник-областен управител, Антоанета Богданова, председател на ОбС, полк. Кирил Спаневиков, командир на 3-то бригадно командване, представители на Българската православна църква, на Адвокатска колегия – Благоевград, на учебни заведения, културни институции, общественици и граждани.
Церемонията започна с химна на Р България, изпълнен от Биг Бенд – Благоевград. Ученикът Иван Аладжов от VIII СУ "Арсени Костенцев“ рецитира стихотворението на Георги Джагаров "България“.
В чест на Независимостта на България бе построен и Почетния караул на 3-то Бригадно командване.
