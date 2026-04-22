В момента Община Благоевград се опитва да намери баланса между "невидимата" подземна инфраструктура и естетическото оформление на града. Това каза кметът на Благоевград Методи Байкушев, който ще вземе участие във форум, посветен на градската среда и иновациите, в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова

"За мен е много важно между градовете и хората, които работят за градската среда, да обменяме постоянно опит. Проблемите минават през сложна техническа инфраструктура и ежедневна грижа, но и през мисъл за бъдещето - какви технологии да внедрим, за да решаваме сериозните въпроси устойчиво", каза той.

Кметът предупреди, че бързите и скъпи решения често се оказват неефективни: "В много български градове се направиха електронни системи за управление на трафика, които понесоха огромни критики, защото са скъпи, а не вършат работа. Трябва да инвестираме така, че технологиите да работят поне 10, 15 или 20 години."

Личният интерес към детайлите на градската среда

Байкушев призна, че професионалният му интерес към устройството на градовете го съпътства навсякъде.

"Винаги ме е интересувало как хората си правят отводняването, как решават малките градски пространства, как съживяват стари публични зони и какви настилки използват, така че да са трайни. Гледам къде има грешки и как нещо не е съобразено", каза той.

Европейските примери

Кметът изтъкна, че едно от най-големите предизвикателства е промяната в начина на мислене относно трафика.

"Имаме голяма задача да осъзнаем, че не ширината на булевардите решава трафика, а проводимостта на кръстовищата. Това се разбира трудно, включително от пътните инженери в България", поясни той.

Байкушев каза, че често използва примери от чужбина в работата си с проектанти. "Постоянно показвам добрите примери от Англия, Испания или Италия. Често ми казват: "Ама то българите няма да го приемат". Но ние не сме го направили, за да знаем дали ще го приемат или не."

Инфраструктурните приоритети на Благоевград

В момента Община Благоевград се опитва да намери баланса между "невидимата" подземна инфраструктура и естетическото оформление на града.

"По националната програма общината е заложила проекти за пълна реконструкция на улици. "Изкопаваме улиците, сменяме всичко отдолу и чак тогава връщаме асфалта и тротуарите", обясни кметът.

"В движение се променят стари проекти, за да се добави повече дървесна и храстова растителност, която да обира шума и запрашаването", допълни той.

Обновяването на паркове и градинки често да се смята за "козметика", но Байкушев е категоричен, че това са ключови елементи за приятна среда на живот.