ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Кметът на Благоевград: Не знам кой измисли клишето, че съдебните решения не се коментират
"За прокуратурата не искам да отварям и дума, защото поведението на прокурорите днес наистина беше срамно - едно мрънкане, слаба аргументация, да не кажа липсваща, след това бяха буквално разкъсани от журналистите - неспособни да дадат отговори на най-елементарни въпроси като например защо два месеца по-късно основният им свидетел Диян Иванов още не е разпитан, след като той публично заяви, че е бил натискан, за да даде тези показания, а впоследствие след като ги оттегли, бил заплашван с живота си. Изключително неприятна и опасна ситуация за цялото общество и нашата демокрация".
Той определи като скандално и неадекватно поведението на прокуратурата и в случая със задържания бивш зам.-кмет на София Никола Барбутов.
"Ние в момента трябва да даваме обяснение защо едни хора са невинни, при положение, че има достатъчно доказателства, че държавните органи, призвани да съблюдават законността и да разследват истинските престъпления, не разследват данни за престъпления срещу правосъдието".
По думите му Комисията за противодействие на корупцията заплашва и притиска хора, а действията са насочени само срещу опозицията и конкретно срещу ПП-ДБ. Байкушев заяви пред БНТ, че е давал пари на партията си под формата на официални дарения.
"Въображението на прокуратурата е ужасно бедно и когато Ицо Хазарта изпя: "от този лев 70 стотинки са за мен, а другите ги нося на Асен", не можехме и да предположим, че някой няма да разбере тази шега, а ще започне да го превръща в една поредица от неоснователни обвинения и лъжесвидетелства".
Даде пример с Никола Николов - Паскал, който беше издирван с национална заповед и се укриваше в чужбина, преди да бъде екстрадиран у нас:
"Съдът не е преценил, че има риск той да се укрие, а за кмета на Варна днес съдът ни каза, че имало опасност да извърши ново престъпление, защото е кмет".
Кметът на Благоевград категорично отрече да са му искани подкупи или "отчисления".
"От кметове се искат всякакви неща - въпросът е дали човек е достатъчно твърд и може да каже "не". Очевидно Благомир Коцев е бил достатъчно твърд и е настъпил интереси. И аз съм имал такива случаи. Ние трябва да казваме "не" постоянно, защото в един провинциален град, макар и да е областен, има множество щения. Само че ние сме избрани от хората да защитаваме обществения интерес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 76
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: