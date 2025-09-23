Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски

© Фокус Нашата независимост зависи от две неща – първо от упованието ни в Бога, на второ място уповаването и развиването на собствените ни знания и умения, затова Неофит Рилски, макар и духовник, е такъв радетел за светското образование и за просвещението. Това каза кметът на Община Благоевград Методи Байкушев по време на тържественото откриване на академичната година в ЮЗУ "Неофит Рилски“, предаде репортер на "Фокус“.



"Пожелавам на всички студенти да работите за своята независимост от други хора, което обаче не значи, че ние не сме зависими един от друг като членове на това общество. Затова искам да ви кажа нещо за академичната среда“, каза още той.



Кметът на Благоевград добави, че има една теория за американските университети, които са изключително много и изключително богати, и една много голяма част от тези университети са стигнали до едно и също ниво на високо постижения в образованието – прекрасна материална среда, лаборатории, STEM центрове, преподаватели, всички тръгнали от бръшлянеата лига, разпространи ли се из другите университети.



"Според тази теория, единственото нещо, което прави разликата между университетите е всъщност качеството на средата, която създават в конкретния момент студентите и академичния състав. Искам да ви пожелая вие да създадете такова качество на средата, че първо да постигнете своята независимост в живота след това и второ – винаги, когато се сещате за престоя си в Благоевград, да го правите с усмивка, с мисли за приятелство, вяра, надежда и любов, които сте получили тук и които сте събрали, за да раздете след това“, заяви Методи Байкушев.



И тук стигаме до темата за успеха, добави той.



"Не ми е известно някой човек, живял преди 100 – 200 години, да го помним с това, че е имал някакви много скъпи вещи, че е придобил имот или е построил някаква особено важна къща, която е оставил на неговите наследници. Всички хора, които помним, са посветили живота си, или поне една съществена част от него, затова да върнат към обществото всичко онова, което им е дал Бог като таланти и те са развили в училище, университет, духовни училища. Така че искам да ви пожелая да мислите за това. Намаляха много хората в България, които мислят за това как да върнат към обществото. Мисля, че всички днес тук може да си обещаем, че освен личния успех, хубавите хобита, пари, коли, пътувания и т.н. може да отделим малко време, малко средства, малко енергия, малко знания и умения и любов за да дадем нещо обратно към обществото. Мисля, че това е една важна кауза за всеки един университет и призовавам – помислите върху това и го запомнете“, подчерта кметът на Благоевград.