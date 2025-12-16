Методи Байкушев, предаде репортер на ФОКУС.
Като причина за това си решение той посочи, че с проекта на удължителния закон за държавния бюджет и с проекта на измененията на Закона за данък добавена стойност, Народното събрание и Министерски съвет вече са предложили отлагане на въвеждане на модела, тъй като все още не са изпълнени обещанията, които са били дадени от страна на държавата през изминалата година, когато веднъж вече беше отложено въвеждането на новия модел.
"Причините, които тогава бяха изтъкнати, бяха свързани с осигуряването на помощ от държавата за разширяване системите за разделно събиране на отпадъци, безплатен и автоматизиран обмен на данните за обективно определяне на такси за битови отпадъци по новите основи чрез достъп до базите данни на НАП, НОИ, НСИ, Агенция по кадастър, Агенция по вписванията и други, допълнителна финансова подкрепа от държавата за преминаване към тези нови основи чрез нов приходоизточник или специален бюджетен план, който да се ползва от общините за техника, съдове и др. Също така не бяха предоставени гаранции от държавата чрез промени в Закона за местните данъци и такси, че приходите от такса "Битови отпадъци“ ще могат да бъдат събрани, в случай, че наредбите не бъдат приети от Общински съвет или бъдат обжалвани в законовите срокове“, каза още той.
Според кметът на Община Благоевград държавата сам отчита, че не се е справила със задачата и именно в тази връзка са предложенията, както в преходните и заключителните разпореди в Закона за Данък добавена стойност, така и в публикуваните вчера преходни и заключителни разпоредби към удължителния закон за държавния бюджет.
"Повече от година и половина ние работи, за да въведем новия модел и всичко, което зависи от община Благоевград успяхме да направим. Поискахме всички данни, не автоматизирано, нямахме директен достъп до тях, но поискахме всички данни от различните служби, от част от тях получихме пълна информация, от други частична, а от трети никаква. Също така създадохме и механизъм за деклариране на данните за брой ползватели от страна на гражданите и бизнеса в Община Благоевград. Имахме готовност, една от малкото общини в България, която имаше готовност да въведе новия модел от 1 януари, въпреки неизпълнението на задачите, които самата държава си беше поставила, но нормално и логично, предвид политическата нестабилност на която сме свидетели през последните години, осигуряването на всички тези гаранции изисква едно стабилно правителство, което да има достатъчно време, така че да ги осигури“, добави градоначалникът.
Методи Байкушев съобщи, че по данни от Националното сдружение на общините – над 80 % от общините в България не са имали готовност да въведат модела.
"Ние имахме, но преценяваме, че все пак наистина държавата трябва да си изпълни своята част от задълженията, за да не се окаже, че община Благоевград и данъкоплатците в общината ще бъдат първите и в някакъв смисъл да поемат риска да бъдем ощетени и да поемем риска за това да не може да се справим бюджетно през следващата година“, коментира кметът на Благоевград.
Методи Байкушев информира, че в тази връзка се удължава и срокът за подаване на декларации до 31 октомври 2026 г. Той съобщи също така, че за следващата година няма да има промяна в цената, която гражданите и бизнеса плащат за въпросната такса.
