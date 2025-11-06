© Кметът на Благоевград Методи Байкушев и директорът на VII СУ "Кузман Шапкарев“ Лилия Стоянова откриха нов STEM център за откриватели.



Центърът включва кабинети "Nature“, "STEM“, "STEAM“, "STREAM“, "NASA“ и "Digital World“, които разполагат с високотехнологично оборудване, зони за експерименти, проекти и изследвания. Обучението в него ще бъде насочено към професиите на бъдещето – технологичната сфера, природните и инженерните науки, математиката. Моделът акцентира върху практическите занятия, съвместната работа и развиването на иновативно мислене у учениците.



"Знанията и уменията означават сигурност – лична, семейна, обществена и национална, и единственият устойчив път да я постигнем е да развиваме способностите си“, заяви по време на откриването на новата придобивка кметът. Той поздрави екипа на училището за успешното въвеждане на иновативни методи на обучение и създаването на модерна образователна среда, провокираща към творчество, критично мислене и практическо обучение. Кметът призова учениците да се възползват максимално от възможностите за обучение, които им предоставя училището, за да бъдат свободни и уверени в бъдеще.



В церемонията се включиха още ректорът на ЮЗУ "Н. Рилски“ проф. д-р Николай Марин, Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители към КНСБ, представители на институции, учители и ученици.