Методи Байкушев присъства на символичната първа копка на нова офис сграда и складова база на фирма "Скай оптик“ в Благоевград. Инвестицията обхваща 1300 кв. м застроена площ и предвижда разкриването на близо 30 нови работни места до края на 2026 г.
На събитието градоначалникът потвърди ангажимента си, че всеки инвеститор е добре дошъл и ще получава съдействие на всяка стъпка в административните процеси и благодари на собствениците, че избраха Благоевград за развитие на фирмата си.
"Скай оптик“ развива онлайн търговия в България, Румъния и Гърция в сферата на очното здраве. Фирмата има 18 физически магазина в страната за диоптрични рамки, слънчеви очила и контактни лещи, два от които се намират в Благоевград.
Намеренията на инвеститорите са дейността им на територията на Благоевград да се разширява поетапно.
"Неслучайно избрахме Благоевград за своята инвестиция. За решението ни ключово бе съдействието на Община Благоевград в лицето на кмета Методи Байкушев и оказаната подкрепа за облекчаване на административните процедури“, заявиха собствениците на фирмата Лора и Венцислав Бекташеви.
Фирмата ще предоставя възможност и на други малки и средни онлайн магазини да използват услугата "фулфилмънт“, включваща приемане и съхранение на стоки, обработка на поръчки, опаковане, доставка до клиента и управление на връщания. Очакванията са това да привлече повече търговци към Благоевград.
SKY OPTIC шоурум в Пловдив бе номиниран за интериор на годината в категория обществени пространства за 2024г.
Община Благоевград им пожелава успех в новото начинание.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.