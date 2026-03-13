Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кметът Методи Байкушев представи 8 ключови проекта за развитието на жизнената среда в Благоевград, които предстои да бъдат реализирани в областния център чрез европейско финансиране, което екипът на Община Благоевград осигури.

Събитието, под надслов "Визия за Благоевград 2026", се състоя в зала "П. Яворов" в присъствието на стотици благоевградчани, които активно се включиха в дискусията.