Методи Байкушев посети Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград.
Той благодари на медиците за техния труд, професионализъм и отдаденост към една от най-важните мисии - раждането на нов живот, и поздрави присъстващите майки.
Началото на празника в АГО бе белязано от проплакването на новородено момиченце.
Водосвет за здраве отслужи отец Светослав.
Бе извършен и традиционният символичен акт, при който родилки измиват ръцете на акушерката.
