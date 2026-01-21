Сподели close
В Деня на родилната помощ кметът Методи Байкушев посети Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение – Благоевград.

Той благодари на медиците за техния труд, професионализъм и отдаденост към една от най-важните мисии - раждането на нов живот, и поздрави присъстващите майки.

Началото на празника в АГО бе белязано от проплакването на новородено момиченце.

Водосвет за здраве отслужи отец Светослав.

Бе извършен и традиционният символичен акт, при който родилки измиват ръцете на акушерката.