Кметът Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година.

Методи Байкушев посрещна в кабинета си първото бебе, родено в Благоевград през 2026 година.
Той отправи пожелания към детето за здраве и щастливо детство, както и към родителите му Мария и Здравко за радост и благополучие.
Кметът връчи грамота и подарък от Община Благоевград – бебешко легло тип люлка.
Малката Михаела е третото дете в семейството.
Община Благоевград пожелава на цялото семейство много поводи за гордост!
