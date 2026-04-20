Обновяването на парк "Ловен дом" и Ботаническа градина вече не е далечна мечта. Съживяването на това емблематично за всички благоевградчани място е въпрос на време. Това съобщи в профила си във Facebook кметът на Община Благоевград Методи Байкушев.

"Днес обявихме обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите, които ще вдъхнат нов живот на тази зона. Освен запазване и обновяване, съществуващият парк ще бъде обогатен с нови алеи, зони за спорт, игри и отдих, ново парково оборудване и повече растителност", допълва той.

Реалната работа за преобразяването на зелената зона ще започне веднага след избора на изпълнител. Това може да отнеме известно време, но Байкушев вярва, че чакането ще си струва.

"Това стана възможно, след като спечелихме европейско финансиране по програма "Развитие на регионите". "Ловен дом" е и мое любимо място и вярвам, че след преобразяването му и с разширяването на Обсерваторията и изграждането на новия планетариум тази зона ще привлича все повече граждани и туристи и ще увеличи научния интерес", казва още той.