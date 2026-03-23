Започнаха дейностите по проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Детелина“ в град Петрич.Това е поредната сграда в сферата на образованието, в която ще се направи инвестиция с цел модернизиране и енергоефективност.Проектът включва: топлоизолация на сградата и покрива, смяна на дограмата, модернизация на отоплителна, вентилационната и електроинсталацията, нова пожароизвестителна система, ново осветление , както и изграждането на фотоволтаици за собствени нужди.Финансирането е от Националния доверителен екофонд – 426 186,75 евро , съфинансиране в размер на 235 587,51 евро осигурява Община Петрич за изпълнение на съпътстващите дейности, за да бъде цялостно завършен проектът.За ДГ "Детелина“ има одобрен и проект за цялостна реконструкция и обновяване на дворното пространство по програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. на стойност 268 988,08 евро с ДДС.Ще бъде осигурена достъпна среда, нови настилки и огради, съоръжения за игра и занимания за открито, алеи.Дворното пространство ще разполага с пет модерни площадки за децата от градината.Директорът на ДГ №3 "Детелина“ Светла Бутанска открои огромното значение на тези инвестиции, които ще създадат пространство за много първи стъпки, за мечти, за игри, за приятелства.Благодари за усилията да се подготвят и реализират тези проекти.Кметът Димитър Бръчков подчерта, че образованието остава приоритет за общинската власт и посочи, че когато усилията са колективни – на управление, на ръководства на образователни звена и на колективите, резултати се постигат винаги.Началото на строителната работа днес се постави с водосвет, отслужен от архиерейският наместник иконом Павел Милушев и отец Борис Попов.Деца от детската градина поздравиха гостите на събитието с изпълнение на песни и стихчета.