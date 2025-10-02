Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес

© В Рила над Картала вече вали сняг и ще се засилва. Възможно е утре границата на снеговалежа да слезе до 600-800 м. надм. височина. Това написа кметът на Благоевград Методи Байкушев.



Листната маса все още е голяма и има сериозен риск от падане на клони и цели дървета. По ветровитите високи части има опасност от горолом. Възможно е да бъдат затворени планински пътища и да бъде ограничен достъпът до високи части на населените места.



Умоляваме всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес.



Това лято в града почистихме машинно всички критични отводнителни канали, както и коритото на р. Бистрица от Бачиново до Баражите. Все пак, очакваните количества валеж са огромни и е възможно временно да се наводнят определени участъци от уличната мрежа.



Моля, карайте внимателно и пазете пешеходците.