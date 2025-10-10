Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград

© Фокус Темата за отпадъците и високите цени, която от няколко дни е на дневен ред в столицата заради кризата в кварталите "Люлин“ и "Красно село“, стигна и до Благоевград.



На специална пресконференция общинският съветник Димитър Урдев излезе пред медиите и обществеността с твърдение, че цената, на която Общинското предприятие "Чистота“ извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, е 662 лв. на тон.



"Имам един въпрос към всички вас и към гражданите – как изглежда битката в София на фона на тези суми в Благоевград? Ако в София е виновен Таки, в Благоевград кой е виновен? Оказва се, че ако Таки чистеше в Благоевград, ние щяхме да плащаме по-малко. Истината е, че Община Благоевград ограбва собствените си граждани. И въпреки призивите ми от години за реформа в начина на предоставяне на услугата, единственото ново нещо е промяната в начина за определяне на такса смет за гражданите“, коментира Урдев.



Малко по-късно пресконференция даде и кметът на Община Благоевград Методи Байкушев, който заяви, че изнесената от Урдев информация не отговаря на истината.



"Учудващо е, че общински съветник с толкова дългогодишен опит може да допусне подобна грешка и да не знае откъде да чете. Той изнася неверни данни, на които базира цяла пресконференция с нравоучения, като заблуждава гражданите за реалните разходи, които се правят. Управлението на отпадъците е сериозна тема не само за Благоевград, а и за цялата страна и Европа“, посочи кметът.



Байкушев определи като безотговорно поведението на хора, които правят политика, без да предлагат решения, и "играят с чувствата на хората и социалната поносимост към големите разходи, свързани с управлението на отпадъците“.



"Ето числата: през 2023 г. услугата по сметосъбиране и сметоизвозване ни струва 2,9 млн. лв. Събрани са 21 хил. тона отпадъци – тоест 140 лв. на тон. Данните за 2024 г. са сходни. За първите девет месеца на 2025 г., до края на септември, разходите са 2,57 млн. лв., а събраните и извозени отпадъци – 15 555 тона. Това означава 165,80 лв. на тон. Това са фактите“, подчерта Байкушев.



По думите му, ако Урдев не знае как да чете отчетите, предоставяни на всяко тримесечие, може да отправи официално питане чрез Общинския съвет.



"Безплатни консултации повече няма да му давам. Най-загубеното ми време в този мандат са срещите с г-н Урдев – изключително трудно е да обясниш нещо на човек, който не желае да слуша и не предлага никакви решения“, добави кметът.



По повод изказването на Урдев, че още преди години е внесъл предложение как да се оптимизира услугата, така че цената да е по-ниска, Байкушев коментира:



"Радвам се, че е внесъл предложение, но това какво променя? Всеки може да внася каквито иска предложения. Проблемът с отпадъците е изключително сериозен. Когато някой свиква пресконференция, базирана на неверни данни, и губи времето на всички вас близо час, няма какво да коментирам. Той говори за 662 лв. на тон – а това е напълно невярно. Не може да си общински съветник 20 години и да не знаеш кое дружество какво прави и как разходва средствата“, заяви Байкушев.