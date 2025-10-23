Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ

© Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет предложение за актуализиране на Правилата за начина за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на общината.



Целта на промените е да се облекчат гражданите при кандидатстване за финансова подкрепа и помощта да достига до тези, които действително имат най-голяма нужда.



Новите правила предвиждат справките за голяма част необходимите документи да се извършват служебно от администрацията. Така отпада необходимостта хората сами да събират множество удостоверения, а процесът по отпускане на помощ ще стане по-бърз, по-лесен и по-достъпен.



Правилата уточняват и конкретните критерии за отпускане на финансова помощ при възникване на инциденти, свързани със здравни или социални проблеми, бедствия, аварии и пожари.



Комисията, която разглежда постъпилите заявления, в състав трима представители на общинската администрация и двама общински съветници, се запазва. Тя ще продължава да заседава най-малко веднъж на три месеца.



С приемането на новите правила ще се осъвременят изискванията, които не са променяни от 2008 година.



Актуализираните правила за отпускане на еднократна финансова помощ предстои да бъдат разгледани на заседание на Общински съвет – Благоевград.