Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:24Коментари (0)194
©
Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет предложение за актуализиране на Правилата за начина за отпускане на еднократна финансова помощ от бюджета на общината.

Целта на промените е да се облекчат гражданите при кандидатстване за финансова подкрепа и помощта да достига до тези, които действително имат най-голяма нужда.

Новите правила предвиждат справките за голяма част необходимите документи да се извършват служебно от администрацията. Така отпада необходимостта хората сами да събират множество удостоверения, а процесът по отпускане на помощ ще стане по-бърз, по-лесен и по-достъпен.

Правилата уточняват и конкретните критерии за отпускане на финансова помощ при възникване на инциденти, свързани със здравни или социални проблеми, бедствия, аварии и пожари.

Комисията, която разглежда постъпилите заявления, в състав трима представители на общинската администрация и двама общински съветници, се запазва. Тя ще продължава да заседава най-малко веднъж на три месеца.

С приемането на новите правила ще се осъвременят изискванията, които не са променяни от 2008 година.

Актуализираните правила за отпускане на еднократна финансова помощ предстои да бъдат разгледани на заседание на Общински съвет – Благоевград.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Актуални теми
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Катастрофи в България
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: