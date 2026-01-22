Методи Байкушев обясни пред общинските съветници защо е важно изграждането на подземен паркинг под площад "Македония“, предаде ФОКУС.
От думите му стана ясно, че този проект е бил осъждан и в миналото. "Не е имало пари и политическа смелост да се направи подобен мащабен проект. Той трябва да плати площадът две години да е разкопан с дупка от 12 метра дълбочина. Който обаче го направи, ще отнесе 1000 години любов от хората, които ще имат достъп до центъра. Аргир Манасиев и Иван рилски ще станат улици от нов тип – свободни от коли и зелени острови. Като по Испания“, каза още той.
Според общинския кмет постепенно трябва да се върви в тази посока.
"По време на кмета Паскалев е изготвен проект за едноетажен паркинг за около 50 коли с вход от Антим 1. Но тогава идеята е била входът и изходът на паркинга да са от тази улица. А сега тази улица ще носи духа на модерността и няма нужда да има автомобили. Иван Рилски също може да стане пешеходна“, коментира Байкушев.
Кметът на Община Благоевград заяви, че предлаганото решение няма да доведе до увеличаване на автомобилния трафик в централната градска част, а ще позволи паркираните по улиците автомобили да бъдат преместени подземно.
По думите му, в югозападната и северозападната част на площадното пространство се намират ключови институции с регионален обхват, които ежедневно привличат жители от цялата област. Това води до сериозен недостиг на паркоместа и хаотично паркиране по малките улички в центъра на града.
Кметът подчерта, че именно по тази причина в редица европейски държави старите градски площади се използват за подземни паркинги – практика, приложена успешно в Италия и Франция. "Няма технологична пречка подобно решение да бъде реализирано и тук“, посочи той.
Проектът вече разполага с техническа разработка във финална фаза, както и с извършено хидрогеоложко проучване. Установено е наличие на подпочвени води, които могат да бъдат отведени чрез подходящи инженерни решения. Предвидено е и безопасно отвеждане на отработените газове в посока към реката, а не към площадното пространство.
Проектантският екип е съставен от университетски преподаватели от УАСГ, които към момента работят и като служители на общината. В процеса на работа са били прегледани и големи градоустройствени проекти от 1976 г., послужили като основа за изграждането на съществуващия корпус.
Кметът припомни, че градът още в миналото е бил замислян с подобна концепция, като показа архивни планове, предвиждащи подземна инфраструктура, включително за бул. "Александър Стамболийски“. "Това е историческо, градоустройствено и планово решение, което не е било реализирано заради липса на средства и време“, отбеляза той.
Следващата стъпка е приемането на Подробния устройствен план (ПУП). Преписката беше одобрена с 10 гласа "за“, без нито един "против“ или "въздържал се“.
