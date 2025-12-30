Методи Байкушев. Най-общо стъпките са следните:
1. Регулация на улицата – изработка на ПУП, процедура по съгласуване с много държавни органи и частни оператори на мрежи, решение на общински съвет, възможни обжалвания, разходи;
2. Отчуждаване на частните имоти – процедура с няколко стъпки, решение на общински съвет, възможни обжалвания, намиране на пари, плащане на обезщетение на собствениците;
3. Проектиране – намиране на пари, възлагане с процедура, възможно обжалване, изпълнение, забележки по проекта, съгласуване с много държавни органи и частни оператори на мрежи, разрешение за строеж, плащане на проектанти;
4. Изпълнение - намиране на пари, възлагане с процедура, възможно обжалване, изпълнение, контрол по изпълнение, плащане на изпълнител.
Особено важна стъпка е общината да планира и намери парите за отчуждаване. Без отчуждаване не можеш да продължиш нататък, не може да се одобри проект и да получиш разрешение за строеж, не можеш да кандидатстваш за европейско или национално финансиране.
И понеже отчуждаването струва скъпо, общините обичайно го отлагат и все не се стига до желания напредък по улиците. През тази година един от приоритетите ни бе отчуждаването. През 2025 г. са приключени процедурите по отчуждаване на имоти в кв. "Струмско“ - за улиците "Заря“, "Освобождение“ и "Влахина планина“, за улиците "Скакавица“ и "Борово“ в IV ти микрорайон. Отчужден е и имот в ЦГЧ за ул. "Арсений Костенцев“ и ул. "П.Д. Петков“. Отчуждени са имоти в кв. Еленово за ул. "Явор“ и ул. "Орфей“. Довършват се процедурите за ул. "Атон“ и за улиците в бившия Стопански двор, както и за ул. "Славянска“. Започната е процедурата по отчуждаване за ул. "Бели извор“ в IV ти микрорайон.
Предстоят следващите стъпки.
