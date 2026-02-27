Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Решение за подобряване на проводимостта на кръговите кръстовища има. Това написа в профила си във FACEBOOK кметът на Община Благоевград Методи Байкушев

По думите му, е бил вдигнат дрон, извършен е анализ на трафика в различни часове, а данните са били нанесени в специален софтуер, който е предложил различни решения, които ще послужат за проектиране.

"На повечето е възможно да се направят по две ленти за вход и изход, както и изнасяне на пешеходните пътеки извън кръстовищата. Целта е да се намалят факторите, които водят до спиране на движението вътре в кръга.

Където е възможно, ще добавим допълнителна зеленина на островите и външните дъги при "ъглите" на кръстовищата, между сегашните подходи към пешеходните пътеки", допълва Методи Байкушев

Той съобщи, че започва проектиране в идейна фаза, след което идеите ще бъдат представени публично преди преминаване към проектиране във фаза технически проект.

"Предизвикателство ще бъде наличието на проводи и шахти на ВиК, електроразпределение и други доставчици, но ще търсим решения", коментира още кметът на Община Благоевград.