Методи Байкушев.
По думите му, е бил вдигнат дрон, извършен е анализ на трафика в различни часове, а данните са били нанесени в специален софтуер, който е предложил различни решения, които ще послужат за проектиране.
"На повечето е възможно да се направят по две ленти за вход и изход, както и изнасяне на пешеходните пътеки извън кръстовищата. Целта е да се намалят факторите, които водят до спиране на движението вътре в кръга.
Където е възможно, ще добавим допълнителна зеленина на островите и външните дъги при "ъглите" на кръстовищата, между сегашните подходи към пешеходните пътеки", допълва Методи Байкушев.
Той съобщи, че започва проектиране в идейна фаза, след което идеите ще бъдат представени публично преди преминаване към проектиране във фаза технически проект.
"Предизвикателство ще бъде наличието на проводи и шахти на ВиК, електроразпределение и други доставчици, но ще търсим решения", коментира още кметът на Община Благоевград.
