Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи

© Днес училищните дворове отново ще се изпълнят с усмивки и надежди.



Мили първокласници, пред вас е цял свят от знания, игри и нови приятелства. Отворете сърцата си за чудесата на буквите и смело правете първите си стъпки към бъдещето. Това се посочва в поздравителен адрес от кмета на Община Благоевград Методи Байкушев по повод първия учебен ден.



Публикуваме текста без редакторска намеса:



Скъпи дванайсетокласници, очаква Ви важна година на много труд, но и на красиви емоции. Знайте, че положените усилия винаги дават резултат, мечтайте смело и вярвайте в своя потенциал!



Уважаеми учители, желая Ви вдъхновение и сили да продължавате да учите децата с любов, отдаденост и личен пример!



Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи, които развиват таланта и характера на младите хора.







Заедно ще продължим да правим Благоевград място, в което всяко дете има пространство да мечтае и да успява.



Пожелавам на всички ученици, учители и родители здрава и успешна нова учебна година!



На добър час!