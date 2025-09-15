Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Кметът Байкушев: Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:43Коментари (0)181
©
Днес училищните дворове отново ще се изпълнят с усмивки и надежди.

Мили първокласници, пред вас е цял свят от знания, игри и нови приятелства. Отворете сърцата си за чудесата на буквите и смело правете първите си стъпки към бъдещето. Това се посочва в поздравителен адрес от кмета на Община Благоевград Методи Байкушев по повод първия учебен ден. 

Публикуваме текста без редакторска намеса: 

Скъпи дванайсетокласници, очаква Ви важна година на много труд, но и на красиви емоции. Знайте, че положените усилия винаги дават резултат, мечтайте смело и вярвайте в своя потенциал!

Уважаеми учители, желая Ви вдъхновение и сили да продължавате да учите децата с любов, отдаденост и личен пример!

Благоевград се гордее с високите постижения на своите училища, със спортните клубове и творчески школи, които развиват таланта и характера на младите хора.



Заедно ще продължим да правим Благоевград място, в което всяко дете има пространство да мечтае и да успява.

Пожелавам на всички ученици, учители и родители здрава и успешна нова учебна година!

На добър час!

Още по темата: общо новини по темата: 317
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
15.09.2025 »
предишна страница [ 1/53 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Първият учебен ден
Реформи в БДЖ
Природни стихии
Кабинетът "Желязков"
Земетресения в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: