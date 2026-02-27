Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград подписа договор с "ФРИБУЛ“ ООД за проектиране на обект – складова база за декори на театъра, част от реализацията на проект № BG16FFPR003-1.001-0010 "Модернизиране на Драматичен театър "Никола Вапцаров“ за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм и креативни творчески индустрии в Благоевград“, финансиран по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027.Подписването на договора е един от ключовите моменти в процеса по модернизация на театъра и осъвременяване на неговата инфраструктура. С реализацията на проекта ще се създадат условия за по-ефективна организация на дейността, съхранение на декори, костюми и техническо оборудване, както и за оптимизиране на производствените процеси.Трансформацията на производствено-складовата база за декори е от съществено значение, превръщайки я в иновативен културен център за работа с ученици и младежи. Предвижда се пространствата да бъдат адаптирани и оборудвани за провеждане на образователни програми, театрални ателиета, младежки продукции и разнообразни креативни дейности.Новият център ще насърчава активното участие на младите хора в културния живот на Благоевград, ще създава възможности за развитие на творчески умения и ще подпомага изграждането на устойчива връзка между институцията и младата аудитория. Чрез интегриран подход към културата и образованието проектът цели да утвърди ролята на театъра като водещ културен и обществен фактор в региона.Ремонтът ще се извършва в рамките на проект № BG16FFPR003-1.001-0010 "Модернизиране на Драматичен театър “Никола Вапцаров" за устойчиво и интегрирано развитие на културата, културния туризъм и креативни творчески индустрии в Благоевград", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Драматичен театър "Никола Вапцаров“ - Благоевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.