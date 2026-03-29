Времето ще се успокои, но само за малко във вторник, когато ще има и повече слънчеви часове и днивните температури ще достигнат от 13 до 18 градуса, но не бих тръгнал без яке на тези температури, защото сутрин ще е хладно - от 0 до 5 градуса. Това каза в предаванетонаклиматологът доц. Симеон Матев."Още във вторник след обеда отново ще се заоблъчи и сряда и четвъртък, средата на следващата седмица, отново ни очаква облачно и дъждовно време, планините ще вали сняг - хладно за сезона на време", каза той.По думите му максимални температури в средата на следващата седмица трудно ще минават 10 градуса."В края на следващата седмица ще настъпи така е ново подобрение. Говорим поне 2-3 дни да не вали.Такива са перспективите, гледано от сега, като този безвалежен период ще премине отново под знака на хладно време", каза Матев.По думите на климатолога сутрешните температури ще са около нулата, а след обед от порядъка на 13 до 18 градуса."За съжаление първоначалните перспективи за Цветница не са особено цветни по отношение на времето, понеже ще върви по вода и на дъжд", каза той за предстоящия празник.безвалежен