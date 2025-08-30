ЗАРЕЖДАНЕ...
|Киселова: Приоритетите на правителството са три
- плавно преминаване към еврото, пръв бюджет с валута евро;
- продължаване на усилията за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
- постепенно отхвърляне проблемите на хората /безводие, социалните въпроси и образование/;
Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова пред журналисти, предаде репортер на "Фокус". Тя присъства на честванията по повод 148 години от Шипченската епопея.
"Управлението ще бъде стабилно дотогава, докогато има достатъчно народни представители да го подкрепят", заяви тя.
По думите й "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" са имали възможност да участват в управлението, но са избрали да бъдат опозиция.
Относно приемането на бюджета на България в евро Наталия Киселова коментира: "Затрудненията винаги са, че всеки иска повече, отколкото са в държавата. Средствата трябва да бъдат разпределени така, че да има баланс и да не се чувства, че е дадено на едни сектори за сметка на други".
Председателят на НС каза също така, че проблемите с безводитето в Плевен могат да бъдат решени с действия. "Тези действия са отлагани във времето. Не може бивш кмет на Плевен да казва, че няма да разкопава улиците, защото няма да го изберат. Нека да търсим причините по-назад, не в сегашното правителство".
При визитата си у нас Урсула фон дер Лайен ще се срещне само с представители на изпълнителната власт, както и при останалите й посещения, стана ясно още от думите на Киселова.
"Тези срещи са знакови за това как Европейският съюз ще продължи напред с оглед турбулентната геополитическа ситуация", коментира председателят на парламента.
