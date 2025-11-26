Кирил Петков пред репортер на "Фокус", директно от протеста в "Триъгълника на властта".
Това, което всички трябва да знаят, е че Бойко Борисов и Пеевски са толкова нагли, че няма да спрат, докато народът категорично не каже "стига“.Не мога да повярвам, че след като изчезнаха 10 милиарда, вчера между първо и второ четене беше прокарана идея да се дадат още 2 милиарда държавни гаранции за "Лукойл“. И Пеевски си е харесал тотото, за да го приватизира и да получи монопол в цяла България", каза още Кирил Петков.
"Днес Цонев, Данчо Ментата, имаше наглостта да казва, че това се правело, за да се пълни бюджетът. А всички знаем, че идеята е тези пари да минат през Българската банка за развитие, както преди години, когато докато аз бях министър на икономиката – осем човека бяха източили един милиард. Българските граждани виждат какво се случва. Вярвам, че в България има достатъчно свободни хора, които да кажат "стигa толкова", допълни Петков.
"Борисов няма идеология, не се опира на нищо, само следи процесите и се опитва да лавира. Станал е като секретар на Пеевски – обидно е, след толкова години като премиер, да позволиш да те правят на смешник. Той носи отговорност за Пеевски – Пеевски нямаше да бъде никой, ако Борисов не го защитаваше чрез своите депутати. Надявам се да разберат, че единственото, което им остава, е да направят крачка назад, и то бързо", категоричен е Петков.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.