Кирил Петков пред журналисти днес във връзка със заседанието по делото срещу него, повдигнато заради арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова пред 2022 година.
"Има два типа българи - едните, които се борим с прокуратурата в съдебната зала, защото сме свободни и не ни е страх. Има и хора, които имат дела на трупчета. Тези хора са най-несвободните хора в България. И проблемът с тях е, че са изнудвани и не могат да имат собствено решение за собствените си действия. Например, Борисов със 70-те дела на трупчета в момента е по-несвободен отколкото дори Благо Коцев, когато беше в ареста", каза още бившият лидер на "Продължаваме промяната".
На това заседание Петков атакува прокуратурата и лидера на ГЕРБ.
Относно изявление на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши за ареста му преди 4 г., че Европейската прокуратура няма нищо общо с тези действия Бойко Борисов излезе с коментар вчера:
"Изфабрикуваха един процес, за което ще си понесат отговорност, разбира се. Много дилетантски, според мене, намесиха името и на Европейската прокуратура, за да е още по-силна манипулацията, още по-мощна. И днес е поредният им шамар за измишльотините, които правиха. Само че ние си отвисяхме от килиите и пострадахме много. Това беше най-лошият ден в живота ми след смъртта на майка ми".
