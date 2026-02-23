Километрична колона от автомобили се е образувала в Благоевградска област . По данни на пътуващи, трафикът е силно затруднен в района на Кресненското дефиле, като опашката от автомобили достига почти до Благоевград.Причината за сериозното задръстване са ремонтни дейности на входа на дефилето в посока Кулата. За това сигнализира потребител в социалните мрежи, който пътува от Петрич към столицата."Пътувам от Петрич за София и поне доколкото видях проблемът е, че е имало ремонтни дейности на входа на дефилето, посока Кулата. Сега обаче машините се изтеглиха от пътя и движението тръгна бавно. Надявам се скоро да се отпуши. Имайте търпение. Опашката иначе е грандиозна – почти до Благоевград“, коментира той.По думите му към момента движението постепенно се нормализира, но преминаването остава изключително бавно заради натрупалия се трафик. Районът на Кресненското дефиле традиционно е сред най-натоварените участъци в страната, особено в почивни дни и при засилен трафик към граничния пункт с Гърция.Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да се въоръжат с търпение. Не е изключено забавянето да продължи и в следващите часове, докато колоната от автомобили постепенно се изтегли от проблемния участък.