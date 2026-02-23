ЗАРЕЖДАНЕ...
Километрично задръстване блокира трафика в Благоевградска област
Причината за сериозното задръстване са ремонтни дейности на входа на дефилето в посока Кулата. За това сигнализира потребител в социалните мрежи, който пътува от Петрич към столицата.
"Пътувам от Петрич за София и поне доколкото видях проблемът е, че е имало ремонтни дейности на входа на дефилето, посока Кулата. Сега обаче машините се изтеглиха от пътя и движението тръгна бавно. Надявам се скоро да се отпуши. Имайте търпение. Опашката иначе е грандиозна – почти до Благоевград“, коментира той.
По думите му към момента движението постепенно се нормализира, но преминаването остава изключително бавно заради натрупалия се трафик. Районът на Кресненското дефиле традиционно е сред най-натоварените участъци в страната, особено в почивни дни и при засилен трафик към граничния пункт с Гърция.
Шофьорите се призовават да карат с повишено внимание, да спазват дистанция и да се въоръжат с търпение. Не е изключено забавянето да продължи и в следващите часове, докато колоната от автомобили постепенно се изтегли от проблемния участък.
Още от категорията
/
Официална делегация от Банско посети италианския алпийски град по време на Зимните олимпийски игри
10:21
"Големият градски огън" озари парк "Македония" и за втора поредна година се превърна в притегателен център за благоевградчани
10:03
От 27 февруари до 1 март фестивалът "Бродуей в Благоевград" посреща в областния център магията на мюзикъла и оперетата
20.02
Фолклорният фестивал "От Добруджа до Пирин" обединява три знакови професионални ансамбъла на сцената в Благоевград
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.