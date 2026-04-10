Пътната обстановка в Югозападна България се усложнява с всяка минута, като Кресненското дефиле се превърна в най-тясното място за хилядите пътуващи днес. Поради изключително интензивния трафик, движението се осъществява с минимална скорост, а на места се образуват и задръствания. ФОКУС следи ситуацията в реално време, като предупреждава всички, поели в посока Кулата, да се подготвят за интензивно движение и колони, които започват още преди навлизането в дефилето.

В първия от серията почивни дни около Великден, трафикът в Благоевградска област е доста засилен. Полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по главен път Е - 79 и АМ "Струма“ и път ІІ- 19.

В Кресненското дефиле има кратки раздвижвания, но като цяло движението остава силно затруднено. За щастие, към момента няма данни за пътни инциденти. Полицията е на място и регулира трафика.

ФОКУС припомня, че по данни на Агенция "Пътна Инфраструктура" се очаква близо 200 000 автомобила да напуснат столицата, което налага специална организация на движението.

Съобщихме ви и вече за засилен трафик на няколко места. По информация на очевидци АМ "Тракия" преди Пловдив е блокирана. Наш читател съобщи и за голяма тапа на входа и изхода за София от страната на Панчарево. Колите изчакват по около половин час, за да минат през пътя Кокаляне - Панчарево. Причините не са свързани само с празничния трафик, но и с ремонтни дейности в участъка.

Припомняме още, че с цел превенция на произшествия и недопускане на груби нарушения от страна на шофьорите, са планирани специализирани полицейски операции, чиито фокус е качването зад волана след употреба на алкохол или наркотични вещества, използването на предпазни колани и други.