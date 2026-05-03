Километрично задръстване на АМ "Струма" в посока София затруднява придвижването на шофьорите, сигнализират граждани в социалните мрежи.

След почивния 1 май (петък), мнозина съчетаха празника с уикенда, което доведе до натоварен трафик днес и утре. Прогнозите на АПИ са, че прибирането към София ще бъде на няколко етапа:

- 3 май: Първата вълна от пътуващи се прибира днес, тъй като 4 и 5 май са работни дни.

- 6 май: Следващ пик се очаква на Гергьовден.

- 10 май: Финален етап на по-засилен трафик.

Днес, 3 май, от 12:00 ч. до 20:00 ч. е въведено ограничение за движение на МПС над 12 т в посока столицата.

Сериозна пречка пред нормалното движение остава също така и затвореното платно в посока София в участъка между 97-и и 104-и км на АМ "Струма". Причината е свличане на земна маса при 103-и км.