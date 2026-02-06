Сподели close
Километрична колона от автомобили се е образувала в Кресненското дефиле, става ясно от публикации във FACEBOOK. Преминаващи шофьори твърдят, че около час чакат на едно място. 

Припомняме, че по-рано днес започна работа по разчистване на голямо свачище в райна на Кресненското дефиле. На място има екипи.