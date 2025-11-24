ЗАРЕЖДАНЕ...
Киберсигурността на фокус в Благоевград
При откриването на срещата днес, Георги Динев подчерта изключителното значение и важност на темата и изрази увереност, че предоставената информацията ще подпомогне усилията за по-висока киберустойчивост в област Благоевград.
Темата е с висока актуалност, тъй като директивата NIS2 разширява обхвата на задължените организации и въвежда конкретни изисквания за: управление на рисковете, свързани с киберсигурността; създаване на планове за реакция при инциденти; обучение и осведоменост на служителите; докладване и обмен на информация при заплахи и нарушения.
В рамките на събитието д-р инж. Петя Петрова, която е утвърден специалист и лектор в областта на киберсигурността и информационните технологии, представи:
- основните акценти и задължения по NIS2 за общински структури, образователни, здравни, социални и икономически организации; - практически насоки за изграждане на киберустойчива среда и управление на инциденти; - добри практики от европейски и национални институции; - възможности за обучение и сертифициране на служители.
Целта е информационният ден да подпомогне както публичната администрация, така и местния бизнес, като повиши готовността им за изпълнение на изискванията на NIS2 и да допринесе за цялостната киберустойчивост на област Благоевград.
