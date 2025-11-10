Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
Като по-чудо ножът е преминал на милиметри от сънната артерия на наръганата в Благоевград Инна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:24Коментари (1)209
©
37-годишната жена от Благоевград, която в петък бе жестоко намушкана с нож от бившия си приятел посред бял ден, остава под постоянно лекарско наблюдение в реанимацията на МБАЛ – Благоевград. 

Медиците съобщават, че състоянието ѝ е стабилизирано – тя е в съзнание, контактна и вече не е на изкуствена белодробна вентилация. Опасността за живота ѝ обаче все още не е напълно отминала.

"От вчера пациентката е екстубирана и адекватна, но е твърде рано да се каже, че е извън опасност. Една от раните е преминала буквално на милиметри от сънната артерия“, обясни пред bTV д-р Сашо Караджов от реанимацията.

Жената е претърпяла две спешни операции, след като е приета с тежки прободни рани в областта на шията и гръдния кош. Екипът на болницата е успял да овладее масивния кръвоизлив и колапса на белия дроб, причинен от нападението.

Лекарите определят възстановяването ѝ като "истински късмет“, тъй като нараняванията са били потенциално фатални.

Опитът за убийство

Кървавият инцидент стана в петък сутринта, малко преди 11:00 часа. Инна е била нападната в кафене в подплощадното пространство на площад "Георги Измирлиев“ в Благоевград.

Извършителят е 33-годишният ѝ доскорошен приятел Георги Мирчев, по-известен с прякора Фрико. Пред очите на десетки свидетели той е развъртял сгъваем нож и е нанесъл множество удари на жената, преди тя дори да успее да отпие от кафето си.

Медици, участвали в операцията, коментираха, че жената е имала истински късмет, тъй като не са засегнати жизненоважни органи. Едно от пробожданията в областта на шията е било в близост до трахеята, а друго, в областта на гърба – само на 2 см от сърцето.

Нападателят е в ареста

Окръжният съд в Благоевград вече наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ на 33-годишния Георги Мирчев. Той е обвинен в опит за убийство. Според съдия Величка Пандева, доказателствата сочат, че обвиняемият може да се укрие или да извърши друго престъпление.

Криминалното минало на Фрико

Георги Мирчев-Фрико е бивш футболист и е добре известен в криминалните среди. Той и Инна, която е майка на две деца от предишна връзка, са живеели на съпружески начала.

Мирчев също има бурно минало. Той има дъщеря от бившата си съпруга, фолкпевицата Стефани, с която се разведе преди 10 години. Тогава той я съди за домашно насилие, твърдейки, че е бил жертва на психически тормоз.

Името му е замесвано и в хулигански прояви. През 2015 г. брат му Юли Мирчев-Фрико бе обвинен в опит за убийство, след като рани с нож двама души при бой в дискотека, опитвайки се да "спаси“ Георги.

Цялата фамилия Мирчеви има сериозни криминални прояви. Бащата, Юлиян Мирчев-Фрико, излежа 22-годишна присъда за грабеж и убийство на унгарски тираджия през 2000 г.

Само преди три години, през 2022 г., бащата и двамата му синове (Георги и Юли) бяха арестувани при акция на ГДБОП като участници в организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Тогава братята сключиха споразумения с прокуратурата и получиха условни присъди от 16 месеца.






Зареждане! Моля, изчакайте ...
klatqnared
Най-големите тъпаци са футболните фенове.
преди 31 мин.
0
 
 
Семейство отрепки...бивш футболист, женен за чалга звезда нямам думи. Ножарите са най-долната сган.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
12:44 / 08.11.2025
Актуални теми
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Бюджет 2026
Никола Саркози влиза в затвора
Влизането на България в Шенген
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: