Вчера, около 09:00 часа на ул. "Александър Стамболийски“ в град Благоевград е станало ПТП, съобщиха от ОДМВР - Благоевград.При катастрофата лек автомобил с 42-годишна водачка от Благоевград, излизайки от паркинг и завивайки на ляво при наличието на пътна маркировка М2, е отнел предимството на друг лек автомобил, управляван от 56-годишен благоевградчанин.В резултат на инцидента, 56-годишният мъж е пострадал с комоцио и е настанен за наблюдение в МБАЛ-Благоевград. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.