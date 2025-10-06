ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
В резултат на инцидента, на място е загинала 53-годишна пътничка в лекия автомобил. Шофьорът е с фрактура на раменна кост, а с фрактура на китката на ръката е другата пътничка в превозното средство. Това съобщи ОДМВР - Благоевград.
Петима души, които също пътували в лекия автомобил, са се разминали с охлузвания по тялото.
На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.
