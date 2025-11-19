На 20 ноември (четвъртък), от 08:00 до 12:00 часа, ще бъде временно затворена дясната лента на ул. "Илинден“ в посока ул. "Марица“, в участъка между ул. "Стоимен Календерски“ и ул. "Скаптопара“.Ограничението се налага във връзка с окастряне на чинар в двора на ДГ № 10 "Мак“ и с цел безопасност.Община Благоевград призовава водачите да се движат с повишено внимание и да спазват въведената временна организация.