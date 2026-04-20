Политическите партии заложиха на влиятелни фигури за водачи на листите в 1-ви МИР - Благоевград. "Прогресивна България" на Румен Радев печели изборите в областта с резултат от 59 943 гласа (39.84%). Втора политическа сила остава коалицията ГЕРБ-СДС.
Кой събра най-много лични предпочитания?
В лично качество благоевградчани гласуваха най-масово за водача на листата на ПБ Росица Карамфилова, която събира 6700 преференции. Сребърен медалист по личен вот в региона е водачът на ГЕРБ-СДС Росен Желязков с 2462 гласа. С пет пъти по-малко преференции спрямо Желязков остава лидерът на ДПС Делян Пеевски - 463.
Ето и резултатите на останалите водещи кандидати:
Николай Денков (ПП-ДБ): 2290 преференции
Гергана Орманлиева (БСП - Обединена левица): 2023 преференции
Цвета Рангелова ("Възраждане"): 1058 преференции.
