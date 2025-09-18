ЗАРЕЖДАНЕ...
|Канабисови насаждения и арест при полицейска операция в Благоевградско
В землището на село Драгуш, община Петрич, в обезлесен участък са открити около 16 растения, реагиращи положително на канабис, с общо тегло приблизително 6,080 килограма.
Същия ден служители на РУ-Разлог са проверили жилище в село Долно Драглище, обитавано от 21-годишен местен жител. В двор на имота е намерено канабисово растение с тегло около 144,6 грама, а в помещение в къщата – друго растение, засадено в бидон, с тегло около 29 грама. Открити са още 10,8 грама сух канабис, както и специално изградена вентилационна и осветителна система.
Мъжът е задържан със заповед за 24 часа. По двата случая са образувани досъдебни производства.
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
