Камерна опера Благоевград открива сезон 2025/2026 

© Камерна опера Благоевград ще открие Новия си творчески сезон 2025/2026 със Световната Премиера на музикалния спектакъл за малки и големи "Мишките отиват на опера" по книгата на Мария Донева, с музика от операта "Кармен" на Жорж Бизе и Оперна гала.



Спектакълът е първата сценична адаптация на обичаната детска книга и ще бъде представен за първи път именно в Благоевград. Постановката е създадена с участието на солистите и оркестъра на Камерна опера Благоевград, както и на Танцовото студио "Deja Vu". Режисьор на проекта е Илина Стойнова, диригенти – Инна Диловска-Язовалийска и Красимир Топалов, а сценографията е дело на Георги Славков.



"Мишките отиват на опера" е спектакъл за цялото семейство – забавен, поучителен и вдъхновяващ. Със своите игриви правила "как да се държим в операта", с поезия и музика от операта "Кармен", постановката цели да въведе деца и възрастни в магията на оперното изкуство по достъпен и увлекателен начин.



В деня на Премиерата, от 17:30 ч., в Централното фоайе на Камерна опера Благоевград ще присъства лично писателката Мария Донева. Тя ще представи своите книги "Мишките отиват на Опера" и най-новата "Моите кукли" и ще се срещне с читатели и приятели. Всеки ще има възможността да се запознае с авторката и да си закупи книжка с автограф.



На 9 октомври от 19:00 ч. ще представим Оперна гала, изпълнена от солистите и оркестъра на Камерна опера Благоевград, съобщават от културната институция.