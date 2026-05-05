Днес ще бъде предимно слънчево В Благоевград. Максималните температури през деня ще достигнат до 22°, сочи прогнозата на НИМХ.

Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, а в София - около 21°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°.