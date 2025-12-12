ЗАРЕЖДАНЕ...
Какво следва след оставката на кабинета "Желязков"?
©
По думите му на този етап е доста трудно да се прогнозира кога точно ще се случат изборите. Защото, след като се гласува оставката на правителството - всичко е в ръцете на държавния глава.
"По Конституция няма точно предвиден срок, в който да започнат най-напред консултациите с парламентарните групи, нито в какъв период да се проведат. Има срокове след като се връчи проучвателният мандат. Тогава вече кандидатът за министър-председател трябва в 7-дневен срок да предложи структура и състав на кабинета – и така в продължение на три опита", подчерта Паунов.
Преди да се връчи обаче първия мандат - трябва да се проведат консултации с парламентарните групи. "Това изисква някакъв период от време и е изцяло по преценка на президента. Аз мисля, че видяхме, че той може да забави този процес, а може и да го забърза. Може наведнъж да се направят консултациите, макар че досега практиката е била в другата посока – да се правят индивидуални консултации. Възможно е в рамките на един ден да се направят. Възможно е в рамките на една седмица. Възможно е в рамките на един месец. Срок няма", обясни конституционалистът.
По това колко пъти президентът може да върне и да иска редакция на състава на служебното правителство Паунов посочи, че държавният глава може да прави това "дотолкова, доколкото има възможност да предлага различни кандидати". "А те са общо 10 души. Но някои от тях - мисля, че не биха се съгласили, а и такива заявки вече бяха дадени – да поемат тази задача. Така че президентът донякъде е ограничен в тази си възможност. И изобщо цялата процедура след промяната в Конституцията доста се промени – говоря за промяната в края на 2023 година", заяви той.
И допълни: "По Конституция няма официално регламентирана практива за редакция на състава на служебния кабинет. Но в Конституцията се казва, че президентът назначава служебния кабинет, а това означава, че има някаква роля в тази процедура, макар и силно ограничена. И ако той не се съгласи с предложения състав, донякъде може да се счита, че този мандат, който е възложил на служебния кандидат за министър-председател, не е изпълнен и би следвало да избере някой друг. Което също би могло да забави процедурите".
Конституционалистът обясни, че през това време Народното събрание продължава да работи."То ще престане да работи, когато се избере новото Народно събрание – по тези промени, които бяха направени в Конституцията. Така че парламентът може да прави всичко междувременно, но докато не се избере служебно правителство - настоящият кабинет продължава да работи като правителство в оставка. Има принцип за непрекъсваемост на работата на изпълнителната власт. Така че правителството на господин Росен Желязков ще изпълнява всички функции дотогава, докато евентуално не се избере или ново правителство, или служебен кабинет", заяви Паунов.
Още по темата
/
Проф. Пламен Киров: Българският народ ще посрещне 1 януари в икономически и политически тежка ситуация
11.12
Борисов: Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме
11.12
Радостин Василев: Приемаме действието на Желязков като провокация и отмъщение спрямо гражданите
11.12
Още от категорията
/
Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет проектите за промяна в изчисляването на Такса битови отпадъци
11.12
СРП внесе искане за "задържане под стража" за пет лица, извършили хулигански действия на протестите в София
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жители на Благоевград, Сандански и Петрич поискаха оставката на п...
10:19 / 11.12.2025
Документалният филм "Великани" ще бъде представен в Благоевград
11:03 / 11.12.2025
Кметът на Благоевград внесе в Общински съвет проектите за промяна...
10:22 / 11.12.2025
Централен общински паркинг в Благоевград отново е достъпен за гра...
10:12 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.