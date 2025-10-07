Какви ще са условията за кандидатстване за подмяна на отоплителните уреди в Благоевград?

© Фокус Община Благоевград започва серия от информационни срещи за разясняване на реда и условията за кандидатстване за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Те са част от втория етап на изпълнявания от Община Благоевград проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление на територията на община Благоевград“.



Първата среща ще се проведе на 08 октомври 2025 г. (сряда) от 17:30 часа в Младежкия дом, ще последват срещи в кварталите и селата на общината. Участие в тях ще вземат общински експерти, които ще направят подробни разяснения за сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди като печки и котли с климатици, термопомпи и печки на пелети.



Присъстващите ще имат възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на изискуемите формуляри за участие в процедурата.



За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи за всички предвидени в проекта алтернативи. Ограничение има само за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) заедно с климатик, за които могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.



Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи са публикувани на официалната страница на Община Благоевград – https://blagoevgrad.bg/…/proekt-podobriavane-kachestvoto-na…



Следващата среща ще се проведе на 15 октомври 2025 г. в ж.к. "Запад“, Спортен комплекс "Пирин“.



Подмяната на отоплителните уреди ще допринесе за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-добра среда за живот на жителите в община Благоевград.



Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.