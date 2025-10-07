ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Какви ще са условията за кандидатстване за подмяна на отоплителните уреди в Благоевград?
Първата среща ще се проведе на 08 октомври 2025 г. (сряда) от 17:30 часа в Младежкия дом, ще последват срещи в кварталите и селата на общината. Участие в тях ще вземат общински експерти, които ще направят подробни разяснения за сроковете, реда и условията за кандидатстване за безплатна подмяна на отоплителни уреди като печки и котли с климатици, термопомпи и печки на пелети.
Присъстващите ще имат възможност да задават въпроси и да получат съдействие на място за попълване на изискуемите формуляри за участие в процедурата.
За подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи могат да кандидатстват всички желаещи за всички предвидени в проекта алтернативи. Ограничение има само за фотоволтаичните системи за собствено потребление (до 4 kW) заедно с климатик, за които могат да кандидатстват само енергийно бедни домакинства, които са получавали помощ за отопление през последния или текущия отоплителен сезон.
Подробна информация относно условията за кандидатстване, както и образците на необходимите документи са публикувани на официалната страница на Община Благоевград – https://blagoevgrad.bg/…/proekt-podobriavane-kachestvoto-na…
Следващата среща ще се проведе на 15 октомври 2025 г. в ж.к. "Запад“, Спортен комплекс "Пирин“.
Подмяната на отоплителните уреди ще допринесе за намаляване на замърсяването от битовото отопление, подобряване на качеството на въздуха и създаване на по-добра среда за живот на жителите в община Благоевград.
Проектът се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.002 "ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, приоритет 5 "Въздух“ на Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и националния бюджет на Република България.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 49
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: