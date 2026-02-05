Методи Байкушев, предаде ФОКУС. По думите му това не е само в Благоевград, а във всички стари градове в Европа, които имат точно този проблем.
"Местата, която идентифицирахме като възможни решения са няколко. На първо място това е наказателния паркинг при старата автогара, известно още като "Кончето“. Това е мястото, на което на първо място започнахме да процедираме ПУП. В момента сме на етап указания от РИОСВ, че трябва да се изготви преценка за съответствие с околната среда. Така, че това е процедура, която се движи, защото там желанието ни е да осигурим паркинг, по възможност многоетажен, за повече от 120 – 130 паркоместа. Междувременно, само вмъквам за този паркинг, защото той е специфичен като терен, терена е равен и в момента се ползва за паркинг. Водим разговори с доставчици на технологично оборудване за т.нар. автономни паркинги, които в момента са много актуални в Европа, Китай на много места се строят. Това са стъклени конструкции, които вътре имат един механизъм, автоматизиран, вкарваш си колата, оставяш я, една асансьорна уредба ги завърта и подрежда в рамките на механизма. Така, че надявам се, че от това ще излезе възможност за структуриране на обществена поръчка или по някакъв начин форма на публично – частно партньорство, за да може да се изгради такъв паркинг тук“, каза още той.
Кметът на Благоевград добави, че второто място, на което може да има нов паркинг е в района на частната болница "Пулс“.
"Знаете, че още като встъпихме, беше започнало, имаше решение на предишния общински съвет за влизане в съсобственост за имота пред болница "Пулс“ до Поликлиниката, заедно със собственика на частната болница и това решение беше взето преди да започне този мандат. Съответно ние започнахме процедурите и се взе решение за учредяване право на строеж в полза на собственика на болница "Пулс“, за да може там да се изгради триетажен паркинг, като един етаж, за обезщетение да е на общината, а останалите да са за собственика на болницата и за израждане на спешен център към болницата. По този точни ние се снабдяваме с две пълно мащабни многопрофилни болници в Благоевград, което смятам, че е огромна добавена стойност. За нас това означава здравеопазване, работни места и икономика. В момента имаме вече одобрен проект на паркинга, той е готов“, добави кметът Байкушев.
Общинският кмет прибави, че се очаква съвсем скоро да бъде сключен окончателен договор, да се издаде решение за строеж и ако инвеститора има силите и финансовите възможности, да започне да изгражда този паркинг.
"Знаете, че по-голямата част от земята под сградите на МБАЛ – Благоевград е общинска. Самите сгради обаче са на болницата, която пък е с преимуществено държавна собственост. Тук от години се предвижда да се направи общо градоустройствено решение под формата на Подробен устройствен план. Това все още не е започнало и ние не сме го възложили, защото не сме смогнали да го направим. Тук проблемът е много тежък, защото знаете, че МБАЛ – Благоевград е с павилионен принцип и ако ние предвидим изграждането на една обща сграда, трябва да имаме ясна представа кой ще застане зад това – тази сграда да бъде изградена. Затова това, което правим в момента е под сградата Ортопедия и хирургия, което е централната сграда на болницата, се проектира и съвсем скоро ще е готов проекта за временен паркинг за 100 автомобила. Идеята е входът да бъде откъм улица "Братя Миладинови““, обясни той.
От думите на Методи Байкушев стана ясно, че този паркинг ще бъде само за външни посетители, а двора ще бъде затворен служителите на болницата и за ЮЗУ "Неофит Рилски“, който там има факултет. Целта е алеите да са свободни, линейките да вървят свободно и съответно служителите да имат къде да паркират, така че да не се смесват с потока на граждани.
