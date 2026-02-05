Сподели close
Центърът на Благоевград може да бъде описан като място, на което "игла не може да падне“. Сиреч при нас възможностите са доста ограничени. Това коментира кметът на Благоевград Методи Байкушев, предаде ФОКУС. По думите му това не е само в Благоевград, а във всички стари градове в Европа, които имат точно този проблем.

"Местата, която идентифицирахме като възможни решения са няколко.  На първо място това е наказателния паркинг при старата автогара, известно още като "Кончето“. Това е мястото, на което на първо място започнахме да процедираме ПУП. В момента сме на етап указания от РИОСВ, че трябва да се изготви преценка за съответствие с околната среда. Така, че това е процедура, която се движи, защото там желанието ни е да осигурим паркинг, по възможност многоетажен, за повече от 120 – 130 паркоместа. Междувременно, само вмъквам за този паркинг, защото той е специфичен като терен, терена е равен и в момента се ползва за паркинг. Водим разговори с доставчици на технологично оборудване за т.нар. автономни паркинги, които в момента са много актуални в Европа, Китай на много места се строят. Това са стъклени конструкции, които вътре имат един механизъм, автоматизиран, вкарваш си колата, оставяш я, една асансьорна уредба ги завърта и подрежда в рамките на механизма. Така, че надявам се, че от това ще излезе възможност за структуриране на обществена поръчка или по някакъв начин форма на публично – частно партньорство, за да може да се изгради такъв паркинг тук“, каза още той.

Кметът на Благоевград добави, че второто място, на което може да има нов паркинг е в района на частната болница "Пулс“.

"Знаете, че още като встъпихме, беше започнало, имаше решение  на предишния общински съвет за влизане в съсобственост за имота пред болница "Пулс“ до Поликлиниката, заедно със собственика на частната болница и това решение беше взето преди да започне този мандат. Съответно ние започнахме процедурите и се взе решение за учредяване право на строеж в полза на собственика на болница "Пулс“, за да може там да се изгради триетажен паркинг, като един етаж, за обезщетение да е на общината, а останалите да са за собственика на болницата и за израждане на спешен център към болницата. По този точни ние се снабдяваме с две пълно мащабни многопрофилни болници в Благоевград, което смятам, че е огромна добавена стойност. За нас това означава здравеопазване, работни места и икономика. В момента имаме вече одобрен проект на паркинга, той е готов“, добави кметът Байкушев.

Общинският кмет прибави, че се очаква съвсем скоро да бъде сключен окончателен договор, да се издаде решение за строеж и ако инвеститора има силите и финансовите възможности, да започне да изгражда този паркинг.

"Знаете, че по-голямата част от земята под сградите на МБАЛ – Благоевград е общинска. Самите сгради обаче са на болницата, която пък е с преимуществено държавна собственост. Тук от години се предвижда да се направи общо градоустройствено решение под формата на Подробен устройствен план. Това все още не е започнало и ние не сме го възложили, защото не сме смогнали да го направим. Тук проблемът е много тежък, защото знаете, че МБАЛ – Благоевград е с павилионен принцип и ако ние предвидим изграждането на една обща сграда, трябва да имаме ясна представа кой ще застане зад това – тази сграда да бъде изградена. Затова това, което правим в момента е под сградата Ортопедия и хирургия, което е централната сграда на болницата, се проектира и съвсем скоро ще е готов проекта за временен паркинг за 100 автомобила. Идеята е входът да бъде откъм улица "Братя Миладинови““, обясни той.

От думите на Методи Байкушев стана ясно, че този паркинг ще бъде само за външни посетители, а двора ще бъде затворен служителите на болницата и за ЮЗУ "Неофит Рилски“, който там има факултет. Целта е алеите да са свободни, линейките да вървят свободно и съответно служителите да имат къде да паркират, така че да не се смесват с потока на граждани.