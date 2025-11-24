ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви са нивата на реките Струма и Места след пороите в Благоевградско?
© БНТ
Най-много са били сигналите в Петрич, където валя най-много. Нивата на реките са в норма.
"Нивата на реките, на водосборите на Струма и Места, са в нормите, около средното, като няма превишаване на горния праг", каза пред БНТ комисар Валентин Василев, директор на РДПБЗН - Благоевград.
По думите му е проверен сигнал в Хаджидимово, като има засегнати земеделски земи, няма засегнати жилищни сгради.
Още от категорията
/
Бъдете спокойни: Съоръженията на "Напоителни системи" в областите Благоевград и Кюстендил са под постоянно наблюдение
22.11
Благоевград и Кюстендил с оранжев код днес. НИМХ с пълна прогноза до неделя, идва сняг - вижте къде!
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Благоевградчанка с трогателна история от пазара: Много ми стана д...
10:40 / 23.11.2025
Едни от най-добрите певчески хорове в България поздравиха жители ...
10:02 / 23.11.2025
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
18:18 / 22.11.2025
Бъдете спокойни: Съоръженията на "Напоителни системи" в областите...
15:43 / 22.11.2025
Температурите със 7 градуса надолу утре в Благоевград
14:26 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.