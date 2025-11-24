Няма сериозни щети след обилните дъждове в края на миналата седмица. Силна буря и пороен дъжд удариха Благоевградско.Най-много са били сигналите в Петрич, където валя най-много. Нивата на реките са в норма."Нивата на реките, на водосборите на Струма и Места, са в нормите, около средното, като няма превишаване на горния праг", каза пред БНТ комисар Валентин Василев, директор на РДПБЗН - Благоевград.По думите му е проверен сигнал в Хаджидимово, като има засегнати земеделски земи, няма засегнати жилищни сгради.