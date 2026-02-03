ЗАРЕЖДАНЕ...
Как се ползват паркоместата за хора с трайни увреждания в Благоевград
Картата трябва да отговаря на стандартизирания модел на Европейската общност и задължително се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, така че да бъде ясно видима отвън.
Ограничението за безплатен престой на тези паркоместа е до 3 часа дневно, след изтичането на този период се заплаща таксата, определена за съответната зона.
Срокът на валидност на талоните за безплатно паркиране за хора с трайни увреждания е 3 години, което улеснява административните процедури и гарантира по-актуална и коректна информация.
В зоната за платено паркиране на територията на Благоевград са обособени 130 обозначени в синьо паркоместа за хора с трайни увреждания, предвижда се техният брой да бъде увеличен.
Заявления за издаване на карта за безплатно паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания могат да се подават в офиса на "Паркинги и гаражи“ (ул. "А. Костенцев“ №8) и онлайн.
Нидерландецът Рудолф от Дълги дел: Българите са отворени, общителни и могат да бъдат истински приятели
ЮЗУ "Неофит Рилски" и НС на ТПК отбелязват на 5 февруари Междунар...
19:39 / 02.02.2026
През февруари календарът със събития на Благоевград е наситен с б...
19:38 / 02.02.2026
