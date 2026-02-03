Община Благоевград и "Паркинги и гаражи" ЕООД напомнят, че правото на ползване на паркоместата, предназначени за хора с трайни увреждания, се удостоверява с валидна карта. Тя трябва да съдържа трите имена, снимка на притежателя и международния символ за достъпност.Картата трябва да отговаря на стандартизирания модел на Европейската общност и задължително се поставя от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, така че да бъде ясно видима отвън.Ограничението за безплатен престой на тези паркоместа е до 3 часа дневно, след изтичането на този период се заплаща таксата, определена за съответната зона.Срокът на валидност на талоните за безплатно паркиране за хора с трайни увреждания е 3 години, което улеснява административните процедури и гарантира по-актуална и коректна информация.В зоната за платено паркиране на територията на Благоевград са обособени 130 обозначени в синьо паркоместа за хора с трайни увреждания, предвижда се техният брой да бъде увеличен.Заявления за издаване на карта за безплатно паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания могат да се подават в офиса на "Паркинги и гаражи“ (ул. "А. Костенцев“ №8) и онлайн.