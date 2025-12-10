ЗАРЕЖДАНЕ...
Кабинковият лифт на ски писта Картала започва работа още тази седмица
Кабинковият лифт ще заработи още тази събота и неделя. Ще работи и следващата - 20 и 21 декември.
От 24 декември пък ще работи всеки ден с нормално работно време от 8.30 ч. до 16.30 ч.
