Изложение на Аборигенно българско овчарско куче в Разлог
През ноември събитието беше отменено поради неблагоприятните метеорологични условия. Сега обаче имаме удоволствието да ви съобщим, че е определена нова дата и изложбата ще се състои, съобщават организаторите.
Сдружение "Местен клуб Разлог", с представител Костадин Коцаков, повече от 20 години работи за съхраняването на породата и издирването на автентични работни линии.
Благодарение на тяхната работа в района са установени четири устойчиви разложки родословни линии, част от общо осемте в България.
Кучетата на клуба прославят Разлог и България по изложби в Гърция, Италия, Испания, Германия и Русия, където разложкият тип е ценен заради своя характер и сила.
