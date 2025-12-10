Българското овчарско куче е жива легенда на Пирин и истинска гордост за Разлог. На 13 декември от 12:00 часа Община Разлог и "Местен клуб Разлог“ за българско овчарско куче организират Изложение на аборигенно българско овчарско куче в базата на сдружение ДВАЛ, ул. "Стара планина“, град Разлог.През ноември събитието беше отменено поради неблагоприятните метеорологични условия. Сега обаче имаме удоволствието да ви съобщим, че е определена нова дата и изложбата ще се състои, съобщават организаторите.Сдружение "Местен клуб Разлог", с представител Костадин Коцаков, повече от 20 години работи за съхраняването на породата и издирването на автентични работни линии.Благодарение на тяхната работа в района са установени четири устойчиви разложки родословни линии, част от общо осемте в България.Кучетата на клуба прославят Разлог и България по изложби в Гърция, Италия, Испания, Германия и Русия, където разложкият тип е ценен заради своя характер и сила.