Изложбата "Жените творци на Благоевград“ превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството. Над 80 творби, част от 28-то издание на традиционната изложба, разкриват разнообразието на съвременното художествено изразяване – от живопис и графика до приложно изкуство и различни авторски техники.В тазгодишното издание на изложбата своя индивидуален почерк показват 29 дами от Благоевград, сред които утвърдени имена от художествената сцена и млади авторки, които сега започват своя творчески път.По време на официалното откриване творците бяха поздравени от заместник-кмета Станислав Кимчев, който подари роза на всички дами и изрази признателност за приноса им за обогатяването на културния живот в града.Изложбата се организира от Женско сдружение "Искрици“ с подкрепата на Община Благоевград и в партньорство със Сдружение на художниците "Македония Арт“. Началото на инициативата е поставено през 1999 година, а през годините тя се утвърждава като значима част от културния календар на града.Експозицията може да бъде разгледана в рамките на един месец във фоайето на Община Благоевград.