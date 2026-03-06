ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложбата "Жените творци на Благоевград" превърна фоайето на Община Благоевград в дом на изкуството
В тазгодишното издание на изложбата своя индивидуален почерк показват 29 дами от Благоевград, сред които утвърдени имена от художествената сцена и млади авторки, които сега започват своя творчески път.
По време на официалното откриване творците бяха поздравени от заместник-кмета Станислав Кимчев, който подари роза на всички дами и изрази признателност за приноса им за обогатяването на културния живот в града.
Изложбата се организира от Женско сдружение "Искрици“ с подкрепата на Община Благоевград и в партньорство със Сдружение на художниците "Македония Арт“. Началото на инициативата е поставено през 1999 година, а през годините тя се утвърждава като значима част от културния календар на града.
Експозицията може да бъде разгледана в рамките на един месец във фоайето на Община Благоевград.
