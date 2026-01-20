ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложба в Кюстендил отбеляза 143 години от рождението на Тодор Наумов
© ФОКУС
Тодор Наумов е роден на 20 януари 1883 г. в град Велес, Македония, в будно родолюбиво семейство. Още от дете свири на цигулка. Основното си образование получава в родния си град, гимназиалното – в Солун, а музикалното си образование завършва в Консерваторията в Букурещ. Участва в Балканската война, а спомените от нея го вдъхновяват по-късно да създаде първата българска военна опера "Сине мой“.
По време на Първата световна война Тодор Наумов служи като технически поручик и капелмайстор, за което е удостоен с народен орден "За военна заслуга“.
В края на 1930 г., вече като капелмайстор, Наумов получава назначение в Кюстендил и остава в града до края на живота си. Именно тук разгръща в пълнота своя творчески потенциал, като изнася стотици концерти пред граждани, военнослужещи, работници и селяни с духов и симфоничен оркестър. В Кюстендил композира и значителна част от своите произведения, сред които оперите "Богданка“ и "Зидари“.
Любовта си към красивия кюстендилски край композиторът изразява в редица творби – сюитата "На село“ с мотиви от кюстендилския фолклор, маршовете "Пауталия“, "Памука“, "Двете борчета“, "Ехо“, "Осоговска долина“, тангото "Хубавата Осоговка“, увертюрата "Скакавица“, цикъла от валсове "Осогово“ и други.
Тодор Наумов умира през 1941 година, оставяйки трайна следа в българската музикална култура и в културната история на Кюстендил.
Още от категорията
/
Пътят от Банско до местността "Шилигарника" е почистен и отворен за движение, но с повишено внимание
09.01
Елисавета Красимирова е първото бебе, което се роди в МБАЛ "Иван Скендеров" Гоце Делчев през 2026-та година
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Полковник Спаневиков: 3 бригадно командване ще продължи своята це...
18:17 / 19.01.2026
Кметът на община Благоевград публикува за обществено обсъждане Сп...
18:13 / 19.01.2026
Затварят улица в Петрич, заради реконструкция на водопровод
18:14 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.