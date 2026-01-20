В читалище "Пробуда 1961“ в Кюстендил беше открита изложба, посветена на 143 години от рождението на Тодор Наумов, предаде. Заслужилите български диригенти, композитори и капелмайстори, живял и творил през последните 11 години от живота си в града. Организатор на събитието е читалище "Братство 1869“, което ежегодно отдава заслужено внимание на видни културни и обществени личности, свързали живота и творчеството си с Кюстендил.Тодор Наумов е роден на 20 януари 1883 г. в град Велес, Македония, в будно родолюбиво семейство. Още от дете свири на цигулка. Основното си образование получава в родния си град, гимназиалното – в Солун, а музикалното си образование завършва в Консерваторията в Букурещ. Участва в Балканската война, а спомените от нея го вдъхновяват по-късно да създаде първата българска военна опера "Сине мой“.По време на Първата световна война Тодор Наумов служи като технически поручик и капелмайстор, за което е удостоен с народен орден "За военна заслуга“.В края на 1930 г., вече като капелмайстор, Наумов получава назначение в Кюстендил и остава в града до края на живота си. Именно тук разгръща в пълнота своя творчески потенциал, като изнася стотици концерти пред граждани, военнослужещи, работници и селяни с духов и симфоничен оркестър. В Кюстендил композира и значителна част от своите произведения, сред които оперите "Богданка“ и "Зидари“.Любовта си към красивия кюстендилски край композиторът изразява в редица творби – сюитата "На село“ с мотиви от кюстендилския фолклор, маршовете "Пауталия“, "Памука“, "Двете борчета“, "Ехо“, "Осоговска долина“, тангото "Хубавата Осоговка“, увертюрата "Скакавица“, цикъла от валсове "Осогово“ и други.Тодор Наумов умира през 1941 година, оставяйки трайна следа в българската музикална култура и в културната история на Кюстендил.