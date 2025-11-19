ЗАРЕЖДАНЕ...
Изграждат сценичния образ на Радичковата зима в благоевградския театър
Постепенно се изгражда сценичният образ на Радичковата зима. Сценографията и костюмите са дело на Мира Каланова. А през месец януари ще Ви срещнем с Радичковите герои на голяма сцена.
В представлението участие ще вземат актьорите Александър Митев, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Димитър Стойнов, Матей Мичев, Недиляна Павлик, Нено Койнарски, Николай Станоев, Теодор Каракачанов, Теодор Куков.
